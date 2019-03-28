日本超級擬真花現身　藝術立體花牆現身麗晶精品

▲MFA超級擬真花作品「多塞特郡的綠野香坡」。（圖／MFA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

許多民眾追求住家美感，喜歡在家中擺放植物或植栽，但會延伸出花粉刺激、需悉心照顧等問題，近年來許多居家品牌，也倡導以人造花來增加佈置美感，以訂製花藝為主的MFA，從日本引進花藝創作新素材「超級擬真花」，主打寫實染色擬真手法，將人造花藝的市場帶入新選擇。

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▲超級擬真花強調無味無臭，永不枯萎，Mely老師作品「京都」。

業者表示，「超級擬真花」在日本一直被廣泛使用於公共空間的氛圍設計，是近年受到歡迎的花藝新素材，新一代的擬真花，除了原有主要製造成分包括絹、絲、矽膠、鐵枝之外，更運用擬真的染色、實圖印刷手法，將人造的花朵、樹枝呈現出真實的植物姿態。

▲無限跨界創作藝術大展在麗晶精品展出，免費參觀。

為讓民眾能近距離欣賞，MFA在麗晶精品公共空間也舉辦了「無限跨界創作藝術大展」，透過蘭花、櫻花、百合等美麗的花朵姿態，加上綠葉與枝材的搭配，讓整體氛圍充滿高雅與自然的風韻，MFA無限跨界藝術創作大展，展出期間從3／25至4／15，在麗晶精品B1展出。