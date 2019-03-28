兒子不給抱！超狂母愛媽自己編一個　真人大小溜滑板、遛狗都來

▲Marieke針織出跟兒子等身大小的「編織兒子」。（圖／翻攝自mariekevoorsluijs IG，下同）

國際中心／綜合報導

荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）一名媽媽Marieke Voorsluijs因為兒子逐漸長大不給抱而感到寂寞，決定自己動手做一個「編織兒子」，成品不僅跟兒子等身大小，更是精緻到能夠溜滑板、騎腳踏車。

「我們過去總是擁抱，但這些日子卻越來越少，他寧願跟他的朋友混在一起、玩他的手機或聽音樂。」綜合外媒報導，Marieke透露，她的2個兒子逐漸長大，現在已經不太給她抱，作為一個好媽媽，她接受這種自然的發展，也開心兒子相當健康，但仍懷抱母愛的她就是感覺有些寂寞。

她跟兒子討論這個問題，兒子希望擁有多一點私人空間，她卻希望能多一點母子時間，因此，身為一個專業編織者且擁有個人品牌「Club Geluk」的她，決定自己製作一個「編織兒子」，還可以提升她的編織技巧。

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於是她開始計畫編織，包括一頂帽子、手及手腕上的錶、毛衣、褲子、球鞋，甚至是毛衣上的Logo及iPod都完美呈現，所有的細節都是從她真正的兒子作為參考，最後，Marieke Voorsluijs花了2個月，終於將「編織兒子」完成。

Marieke Voorsluijs笑說，為了讓「編織兒子」更加實際，全家人帶著他到處拍照，模仿兒子會有的行為，如溜滑板、騎腳踏車甚至遛狗，為他拍照幾乎成為全家人的一項藝術計畫，連她的2個真人兒子都覺得有趣，意外增添家族樂趣。