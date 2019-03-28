穿著ECCO芭蕾舞鞋去約會！　優雅又輕盈　　

▲ANINE芭蕾舞鞋以丹麥18世紀第一位芭蕾舞蹈家Anine Frølich命名。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女人的鞋櫃少不了一雙芭蕾舞鞋，但若鞋底設計過薄，常無法穿著久站或走遠。丹麥鞋履品牌ECCO懂得女人心，以18世紀第一位丹麥芭蕾舞蹈家Anine Frølich命名，推出以「輕、跳、躍」為設計主題的ANINE系列芭蕾舞鞋，強調優雅與舒適兼具，且一隻鞋僅175公克！比市售的平底芭蕾舞鞋輕了三分之一。

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▲ANINE芭蕾舞鞋是上班、休閒或約會都能搭配的百搭鞋款。

ECCO特別強調ANINE芭蕾舞鞋的舒適設計，歸功於領先業界的FLUIDFORM™一體成型製鞋科技，完全沒使用黏著劑，讓鞋款更輕盈且服貼腳型；鞋墊則採用Poron®科技泡棉，輕薄且吸震，符合如芭蕾舞者般輕盈靈活的「輕、跳、躍」目標。

▲花漾圖騰皮革款ANINE芭蕾舞鞋5,380元。

在皮料上，也可見品牌的用心，採用獨家的「FINE CRAQUELURE骨瓷皮革」，獨特的細絲紋路靈感源自山脈的地景圖，共有粉與灰色供選擇；ANINE芭蕾舞系列同時推出充滿女人味的粉色花漾圖騰款，以及經典不敗的黑色鞋款，訴求是一雙可早上穿去上班、晚上穿著約會、周末休閒時也好穿搭的百搭鞋款。

▲ANINE芭蕾舞鞋骨瓷皮革限定粉色款（上）5,380元，灰色款5,380元