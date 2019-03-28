商店爆爭執！媽媽跟蹤60歲婦人…兒子面前「肩膀一推」險被公車輾斃

▲推人的媽媽在事件發生後，迅速帶著還沒回過神的兒子離開。（圖／翻攝自YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

英國一名非裔媽媽在特易購便捷店與一名60多歲婦人起爭執，接著尾隨對方到2個街區外的公車站，趁著公車進站在後頭推了婦人一把。幸好公車司機及時剎車，沒有釀成嚴重悲劇；而在路人上前幫忙的同時，推人的媽媽已經帶著目睹一切的2個孩子離開現場，目前遭到警方公布監視器畫面通緝。

根據英國《每日郵報》報導，事件發生於著名的切爾西(Chelsea) 百貨附近一處高級住宅區皮姆利柯（Pimlico），這名非裔媽媽於2018年5月與兒子在特易購便捷店（Tesco Express）購物，和一名60多歲的婦女起口角。

當時2人並沒有進一步發生肢體衝突，事件以老婦人離開特易購而暫告結束。不過這名非裔媽媽沒有放棄，而是在對方沒有發現的情況下，尾隨老婦人到100公尺外的人行穿越道附近。

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▲在路人上前幫忙老婦人的同時，推人的媽媽已經走遠。（圖／翻攝自YouTube）

眼看公車就要進站，非裔媽媽伸出右手從後面推了對方左肩一把，因為力道夠大，直接就將對方推到人行道邊緣；她在犯案的過程中都牽著自己的小孩。婦人迎頭撞上公車車門，幸好公車司機已經徹底煞停，她才不至於捲入車底。

當老婦人四腳朝天，被上前幫忙的路人扶起來的同時，試圖致人於死地的非裔媽媽竟冷血拋下受害者，轉身帶著嚇壞的孩子們離開。

警方表示，該名母親在事件發生當時還帶著2名小孩，先在特易購衝著老婦人辱罵後，又在對方和平離開之後尾隨在後，並在沃克斯豪爾橋路攻擊對方。主辦該案的警探愛德華茲（Samantha Edwards）表示，「由於受害者並沒有挑釁在先，因此該名攻擊人的媽媽將會受到更嚴重的後果。」警方以「皮姆利科推人者」（Pimlico Pusher）之名通緝該名嫌犯。

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