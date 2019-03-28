Nike On Air夢幻鞋款即將發售！雲朵、霓虹燈的Air Max 97　絕對要入手

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由Nike舉辦的2019「On Air」設計比賽，在年初公佈6個城市的獲勝者後，終於有了發售消息，這6個城市分別為紐約、首爾、上海、倫敦、東京、巴黎，當中的獲勝者，都是以各自生活的城市為靈感，重新塑造這些鞋款，下面就帶各位介紹，獲勝的6雙鞋吧！

1.紐約Gabrielle Serrano的Nike Air Max 98 La Mezcla

La Mezcla是西班牙語，意思是「混合」，象徵著紐約這座城市擁有眾多民族，Gabrielle Serrano希望不管你來自哪裡，都能享受穿著這雙鞋的感覺。

▲象徵民族大熔爐的紐約。（圖／翻攝自Nike官網）

2.首爾Gwang Shin的Nike Air Max 97 Neon Seoul

Gwang Shin選擇超大的Swoosh（勾勾）引人注目，並根據首爾的霓虹燈、國旗的對比色以及國旗中央的符號進行設計，Gwang Shin表示「太陽升起以前，首爾的霓虹燈是永不熄滅的，這些燈光與顏色，代表首爾的熱情是永恆的」。

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▲象徵首爾永不熄滅的熱情。（圖／翻攝自Nike官網）

3.上海Cash Lu的Nike Air Max 97 SH Kaleidoscope

Cash Lu會有這樣的設計，是因為受到上海雲層的浮力以及消失的啟發，而他設計的名稱為Kaleidoscope，意思為萬花筒，靈感來自於家鄉的雲朵與大樓的互動。

▲象徵雲與高樓的互動。（圖／翻攝自Nike官網）

4.倫敦Jasmine Lasode的Nike Air Max 97 London Summer of Love

Jasmine Lasode選擇了倫敦常見的Nike Air Max 97，會有這樣的設計，是基於倫敦浪漫的夏天，其中，包括了他與現任女友，在風景優美的櫻花草山進行的第一次約會，而鞋子的顏色與細節的靈感，都是來自於第一次約會的共鳴。

▲鞋子的顏色與細節的靈感來自第一次約會。（圖／翻攝自Nike官網）

5.東京Yuta Takuman的Nike Air Max 1 Tokyo Maze

這雙鞋的設計，是來自於像迷宮般的東京地鐵，Yuta Takuman出生於鹿兒島，東京是他的夢想之地，當他18歲來到東京的時候，地鐵給他留下深刻的印象，進而有了設計這雙鞋的靈感。

▲代表迷宮般的東京地鐵。（圖／翻攝自Nike官網）

6.巴黎Lou Matheron的Nike Air VaporMax Plus Paris Works In Progress

來自巴黎的攝影師Lou Matheron，受到巴黎進行中的工程啟發，並說「我的城市有許多美妙的建築物與地方，他們總是不停的在移動與發展」，Lou Matheron也希望這雙鞋俏皮又有趣。

▲代表不斷發展的美麗城市巴黎。（圖／翻攝自Nike官網）

Nike「On Air」系列鞋款，預計將於4／13在SNKRS上進行販售，售價為Nike Air Max 1美金150元（約台幣4,500元）、Nike Air Max 97為美金200元（約台幣6,000元）、Nike Air Max 98為美金200元（約台幣6,000元）、Nike Air VaporMax Plus為美金240元（約台幣7,200元），不過，目前沒有台灣發售的消息，喜歡的朋友，可能要再等等了！

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