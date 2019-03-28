金正男之子疑獲FBI庇護！　「金氏宗孫」成金正恩下個目標？

▲ 金正日孫子金韓松在臉書裡PO的照片。（圖／取自김한솔 [Kim Han-Sol]臉書）

國際中心／綜合報導

北韓駐西班牙大使館22日發生劫案，反金氏政權組織「自由朝鮮」（Free Joseon，舊稱「千里馬民防」）26日宣稱犯案，且其中有人曾與美國聯邦調查局（FBI）合作。北韓領導人金正恩的哥哥金正男2017年遭到暗殺後，「自由朝鮮」一直被認為在保護其長子金韓松。隨著「自由朝鮮」公開與FBI合作的事，讓外界猜測金韓松是否也受到FBI的保護。

金正恩為了鞏固政權，對內整肅異己，涉嫌派人在馬來西亞毒殺身為潛在政敵的同父異母哥哥金正男。金正男2017年2月從吉隆坡機場返回澳門時，遭到印尼籍女子艾莎（Siti Aisyah）和越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）攻擊，臉上被塗抹致命的VX神經毒劑，20分鐘後痛苦死去。

▼ 金正男與金正恩。（圖／CFP）



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《朝鮮日報》指出，金韓松是金日成的4代宗孫，雖然父親金正男很早就與繼承無緣，但他仍是金氏家族的長子，而北韓體制相當重視嫡長子。對於以打倒金正恩為目標的「自由朝鮮」來說，金韓松相當重要。金正男遭到暗殺後，就有分析認為金正恩的下一個目標可能是金韓松。

「自由朝鮮」2017年秘密進行救出金韓松的計劃，跡象顯示，FBI和CIA等美國情報機關很可能也介入其中。金韓松逃離澳門住處後，於2017年3月拍影片向外界報平安。他表示，父親已經被殺害，感謝第三方的協助，自己目前與母親和妹妹在一起。許多網友透過他的口音分析，他很可能在澳洲長大。也有消息人士表示，金韓松現居住於FBI管理的安全住處，人在歐美的可能性很大。

▼ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

