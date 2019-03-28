20歲女2個子宮都受孕　生完1胎「隔26天」又產下龍鳳胎

▲女子才剛生完一胎，只隔26天羊水竟然又破了。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

孟加拉一名20歲女子早產生下一名男嬰後，只相隔26天又誕下另一對龍鳳胎，而所有醫生包含她本人居然都不知道還有雙胞胎的存在。醫生吃驚表示，他從醫30多年從沒見過這樣的事，幸好3名小孩目前都十分健康，令人嘖嘖稱奇。

來自沙爾沙烏帕齊拉(Sharsha Upazila)的蘇丹娜(Arifa Sultana)上月25日才在傑索爾縣(Jessore)附近的庫爾納醫院，早產生下一名男嬰，由於寶寶健康恢復得很快，沒多久她便帶著兒子回家，沒想到26天後她再度羊水破裂，於本月22日剖腹產下一對龍鳳胎。

醫生帕岱(Sheila Poddar)表示，在生產之前，蘇丹娜甚至不知道自己還懷了雙胞胎，檢查發現原來對方擁有2個子宮，第一胎男嬰與第二胎雙胞胎分別出生於不同的子宮，由於手術後沒有出現併發症，目前母子3人已於26日順利出院。

傑索爾縣政府首席醫生羅伊(Dilip Roy)則說，他從醫30多年才沒遇過這樣的案例，同時也質疑庫爾納醫院事前為何沒有檢查出來。蘇丹娜一下多了3個孩子，雖然很為此開心，但由於經濟狀況並不富裕，老公每個月僅能賺約70美元（約台幣2161元）的工資，讓她對未來感到憂心。孩子的爸卻選擇勇敢面對，開心表示「我的所有孩子都很健康，這是真主所賜予的奇蹟，我會努力讓他們幸福。」