台幣86萬能買3房宅！紐西蘭低價房曝光　奧克蘭房價387萬起跳

▲ 紐西蘭過去一年最便宜的房產物件出現在Ohai。（圖／翻攝自Google地圖）

國際中心／綜合報導

儘管紐西蘭2月房價上漲，房價中位數來到56萬紐幣（約新台幣1206萬元），但根據房產估價網Homes.co.nz統計，去年仍有多個住宅物件以超低價售出，其中最便宜的房子就位在紐西蘭南島Ohai，只要4萬紐幣（新台幣86.2萬元）就能買到3房且含廚房的住宅。

綜合紐西蘭媒體STUFF、紐西蘭先驅報報導，這套堪稱最便宜的住宅位在南島Ohai里奇蒙街（Richmond St），根據當初的廣告敘述，住宅內有3個臥室、廚房及車庫。第二便宜的住宅則出現在北島中部的雷蒂希（Raetihi）小鎮，一房一衛只要6萬紐幣（約新台幣129.3萬元），距離知名滑雪小鎮奧阿庫尼（Ohakune）僅11公里。

放眼北島大城奧克蘭，最便宜的房產物件位在霍布森街（Hobson St）的皇家花園公寓（Imperial Gardens），售價只要18萬紐幣（約新台幣387.9萬元）。但此處公寓狀況較多，先前曾傳出屋頂漏水、過度擁擠的問題。

紐西蘭房地產協會（Real Estate Institute）執行長諾威爾（Bindi Norwell）表示，這些便宜的房產物件可能會吸引那些想搬出市中心的族群，畢竟現代社會已出現遠距工作的趨勢。但房地產數據分析公司CoreLogic表示，願意做出如此改變的族群相當有限，「大城市還有其他吸引人的點，包括娛樂、教育、購物、餐廳等。」

▼ 紐西蘭北島奧克蘭的皇家花園公寓。（示意圖／翻攝自Ray White City Apartments）

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