川普與谷歌執行長會面　幫澄清：他們沒有與中國軍方合作

▲谷歌執行長皮查伊與川普會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在27日和谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）會面，兩人討論了有關谷歌在中國的業務問題。會面中，皮查伊澄清並沒有跟中國軍方合作，並且會持續效力於美國政府，解答先前美國軍方提出的質問，川普事後也幫谷歌在推特上釐清。

川普在與皮查伊會面之後，在推特上發文指出，「我剛剛與谷歌執行長皮查伊見面，他的工作做得非常好，他強烈表示完全效忠於美國軍方，不是中國軍隊，同時我們還討論了谷歌可以政治以及其他方面替我們國家做的事情，會面順利結束」。



谷歌發言人則在會後發表聲明表示，「很高興和總統進行了成果豐碩的談話，其中內容包括投資美國勞工的未來、新興科技成長，還有我們持續與美國政府合作的承諾」。聲明還特別提到，谷歌沒有中國軍方合作，並且在網路安全、招募人員和醫療保健都與美國政府合作。



先前美國參謀長聯席會議主席唐福德（Joseph Dunford）就指控，谷歌是在幫助中國以及其解放軍獲利。之前，谷歌計畫推出中國版的搜尋引擎，這項計畫也引發中國政府監控谷歌網路服務體系的擔憂。