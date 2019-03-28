5女師生獨立遊迦納　遭2噁男拿槍「要求輪流上」崩潰回國！

▲英國師生一群人到迦納卻遭到性侵。（圖／示意圖／翻攝自Unsplash）

國際中心／綜合報導

原本一場好好的聖誕旅行，卻成為師生間最恐怖的夢魘。英國4名女學生和老師，在2018年12月到西非的迦納（Ghana）旅行，沒想到在當地遇上前科累累的2名男子持槍逼迫就範，最後慘遭性侵非禮。

根據英國《每日郵報》報導，在迦納首都阿克拉傳出4名英國女學生和老師遭到34歲的阿凱殷（Ishmael Akyene）和29歲的阿克潘（Daniel Akpan）持槍要求輪流性侵，因礙於當下對方持有武器，最後師生只能被迫遭到非禮，完事後嫌犯二人直接落跑。

4名學生及其老師原本是趁著假期，到迦納體驗當地的風俗民情及生活，卻沒想到遇到這樣的悲劇。當地警方接獲報案後，立刻進行調查，據悉嫌犯本人就有強姦、竊盜、槍械管制等前科，並且隨即聯繫英國警方安排師生回國。

當地媒體報導，嫌犯二人遭到逮捕後，「完全不承認自己的罪刑」因此詳細情況還須等待警方蒐集更多資料才有辦法確認，陸續將以何種罪刑將兩人起訴。另外更有消息指出，當時還有一名保全遭到槍殺，但目前無法證實這項指控。