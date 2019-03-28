12歲男孩正常過完一天　回家突「厭倦被霸凌」窩角落自殺！

▲12歲沃里克受不了霸凌，突然選擇自殺。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

國際中心／綜合報導

對於人與人之間的尊重，從小就應該從家庭、學校教育做起。日前英國一名12歲男孩，在和家人共度了美妙的一天之後，卻被父母發現竟然在家中自殺，並且留下訊息「無法再繼續承受令人作噁的霸凌了！」讓親友相當震驚，因為原本在大家眼中的樂觀男孩，內心其實承受著巨大的煎熬。

根據英國《每日郵報》報導，12歲男孩沃里克（Mason Warwick）平常在生活中看起來相當正常、幸福，但是在樂觀的背後，就連父母都不知道自己的孩子，內心正承受著相當巨大的痛苦。沃里克在學校遭受同學間的霸凌，卻因為怕家人擔憂所以選擇避而不談。

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▲沃里克平時正常生活，卻突然厭世自殺。

直到28日（當地時間）警消人員接到報案，趕到沃里克的家中，已經為時已晚，因為在大家眼中的樂觀孩子，如今卻成為冰冷的遺體。一名不具名的親友提到，「沃里克是一個非常可愛的男孩，也非常善良，他自殺的事情讓大家感到相當驚訝，因為他看起來是那麼的幸福，非常的幸福。」

沃里克的家人表示，「他因為討厭自己遭到霸凌，更討厭那些霸凌者，而選擇自己結束生命，再多的金錢都無法再讓沃里克回來。」目前在募款網站GoFoundMe上希望可以得到網友的小小心力，幫助沃里克的家人度過這段難熬的時光。

對此，沃里克的學校發言人華迪安（Vardean）表示，「接到消息時我們感到非常難過，一切發生的太過突然，但校方將會介入調查關於霸凌的事實。」