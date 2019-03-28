拜金媽出國頭等艙自拍　老公小孩「全丟經濟艙」學當平凡人

▲娜歐蜜出國孩子都丟經濟艙，自己卻坐頭等艙。（圖／翻攝自推特下同）

國際中心／綜合報導

有別於過去老一輩的人都是喊自己「苦過來的」，現代的小孩顯得較為幸福，資源垂手可得，珍惜的觀念可能都得靠家庭教育。英國一名40歲的火辣媽媽，因為經營主持、部落客相當有成，生活累積的相當奢華，但對於孩子的教育卻是「出國我搭頭等艙，孩子就是經濟艙」引起網友兩極反應。

根據英國《太陽報》報導，娜歐蜜（Naomi Kisted）在網路上為相當知名的部落客，大方分享自己的旅遊、家庭生活經驗，出國奢華度假時撒錢也都沒再手軟，但在許多頭等艙的照片中，卻鮮少見到她的小孩和丈夫。娜歐蜜表示，「我們一家人過得相當好的生活，但我希望我的孩子可以了解賺錢的重要性，因為這一切都是相當得來不易的。」

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▲娜歐蜜生活相當好，但希望讓孩子知道賺錢不易。

娜歐蜜的9歲女兒和3歲兒子，每逢出國時都是搭乘經濟艙，並且由父親海登（Haydn）照料。她表示，對於這樣的安排完全沒有覺得愧疚，「因為我們今天擁有這樣的生活並非一朝一夕的，我的孩子相較於其他人，已經擁有的夠多了。」

娜歐蜜每一年都和孩子一起度過大約5～6個假期，而這些旅遊也都相當奢華，相對的也必須讓孩子知道「努力賺錢」的重要，畢竟並非人人從小就是含著金湯匙出生。