夜店遭「強打針」直接癱瘓8hrs！她開成年趴　倒廁所被「抬著」出去

▲莎娜在夜店被注射不明藥物後癱瘓8小時。（圖／翻攝自Instagram／shaynakarniewicz）

國際中心／綜合報導

澳洲一名少女莎娜（Shayna Karniewicz）22日時，在一間夜店裡慶祝自己18歲的生日，但卻在要進入廁所前，手臂被一名男子抓住後強制注射了不明物，隨後就這樣暈倒了；當時的她幾乎是「癱瘓」的狀態躺在廁所地上，幸虧她的姐姐一直跟在她身後，發現狀況不對後緊急將人送到醫院急救，才免除了其他危險發生的可能性。

根據外媒報導，莎娜在生日當天與幾個朋友在晚上11點時，到達位於伯斯的環球酒吧慶生，不過就在途中她正要進入洗手間時，突然有人抓住她的手臂向後拉，隨後她感受到針刺在身上，而且手臂上冒出一個血點；走進廁所之後的她開始感到意識不清，然後就這樣暈倒在裡頭。

跟在莎娜後方的姐姐在廁所中，找到已經躺在地上的妹妹，並驚恐的發現妹妹全身無法動彈，眼睛也開始顫動，緊急請工作人員叫救護車；而莎娜回憶當時則說，她能聽到、看到身邊一切的事物，但全身就像「癱瘓」一樣，無法操控自己。

從夜店的監視器中可以看到，莎娜的手臂一度被一名青少年抓住，但是並沒有明顯的攻擊或是爭吵跡象；再來就是莎娜被架出夜店門口的影像，畫面中她似乎完全沒有力氣，整個人掛在他人身上，感覺十分虛弱。

莎娜在被送醫之後，花了8個小時整個人才從麻痺的狀態中恢復，而醫院則是對她進行測試，試圖找出讓她暫時性癱瘓的原因；她認為，針頭裡的藥物很有可能是麻醉用藥羅眠樂（Rohypnol）或液態搖頭丸（GHB，又稱快樂丸），因為當天她並沒有喝酒，而且事後的酒測值為0。據悉，目前整起事件仍在調查當中，而事發夜店也表明會協助警方將事件釐清。