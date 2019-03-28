汶萊殘酷刑法下周上路　同性戀將「被亂石打死」、偷竊斷手腳

▲汶萊通過新刑法，同志將會被亂石打死。（圖／達志示意圖）

記者錢玉紘／綜合報導

東南亞的小國汶萊將於4月3日通過一項新法案，內容包括將觸犯通姦罪以及同性戀的人以「石刑」（即以亂石打死），竊盜罪則是會被罰斷手斷腳。人權組織則是立即譴責這項刑罰殘忍、不人道，督促其他國家一起呼籲汶萊修改法律。



綜合外媒報導，汶萊的新法律從下周開始實施，被發現通姦或是同性戀的人都要接受石刑，同時還會有大批穆斯林在一旁觀看行刑過程。在2014年時，汶萊政府公布的新刑法是根據伊斯蘭律法所訂，因此也僅適用於穆斯林，但當時受到許多反彈聲浪，導致立法過程緩慢，最新實施的刑罰則是於去年底悄悄在網站上公布。

當時汶萊蘇丹兼總理包奇亞（Hassanal Bolkiah）在宣布新法律時提到，政府不期望其他人明接受獲同意這項法律，但只需要以尊重國家的方式尊重新法令就行了。除了反對同性戀、通姦之外，凡是竊盜的人也會受到截肢的刑法，初犯者會被砍掉右手，之前該國也頒佈了禁止賣酒的法令。



國際特赦組織汶萊研究員瑞秋（Rachel Chhoa-Howard）在聲明中表示，「通過這樣不人道的法案讓人當震驚，汶萊必須馬上停止這些惡毒殘酷的刑罰，並且根據人權義務修改其刑法，國際社會也必須趕緊譴責汶萊準備實施殘忍處罰的舉動」。