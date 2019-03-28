波音宣布更新737 MAX軟體、飛行員訓練　盼徹底防範意外重演

▲波音公司在華盛頓州倫頓的工廠，停放多架737MAX機型飛機。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

波音737 MAX系列班機在半年內2度墜毀，造成超過300人喪命。波音代表將赴美國國會參與聽證會，在此之前，波音也於27日發表了軟體更新以及飛行員訓練系統，不過還未得到美國聯邦航空總署（FAA）的審核或認證。



波音的產品策略副主席史內特（Mike Sinnett）表示，波音的飛行員會在華盛頓州倫頓的工廠內，進行飛行模擬器測試，畫面和相關資訊會被傳送到可容納200名各航空公司機長所在的會議室，客戶也可以要求進行模擬測試。他表示，波音正在所有的客戶密切合作，重申其在安全方面的保證，再次取得信任。

史內特提到，737 MAX系列經過了嚴謹透徹的測試，「我們相信，這些改變將會徹底解決所有事故，我們將竭盡所能，防止類似的事故再度發生」。波音也宣布，已經更新了737 MAX的軟體，一名波音員工提到，已經採取行動，讓飛機上的「防失速系統」更加強大。

據了解，美國聯邦航空總署（FAA）日前還未審核或認證這項軟體升級。美國交通局局長趙小蘭（Elaine Chao）和幾名議員就在27日的聽證會上質疑，為何波音沒有在這款最暢銷飛機中，要求可以預防墜機的安全措施，且她還沒有準備好要求現有的所有飛機都加裝安全選項（指升級後的軟體）。

美國西南航空26日將停飛的737 MAX 8客機從佛州轉運到加州，沒想到在途中再度發生引擎故障情形，緊急降落在奧蘭多機場，幸好並沒有任何乘客在這架客機上。波音737 MAX 8在半年內發生了兩起墜機事件，一共造成346人死亡，該機型目前已經被停飛。