「台灣旅行法非常重要」　蓬佩奧：美將有更多具體行動執行

▲ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）前往眾議院外交委員會，參與「2020財政年度美國外交預算案」聽證會，他在會中提到，「台灣旅行法」是一項重要的法律，未來美國會做出更多具體行動來執行，並嚴肅看待美台關係的重要性。



在聽證會中，長期友台的共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）詢問有關台灣旅行法的相關進展，蓬佩奧則回應，美國幾天前才派軍艦在台灣海峽航行，台灣旅行法是重要的立法，外界也已看到川普政府的完善執行，「我可以肯定的是，接下來還會有許多作為」。他也指出，相關討論必須要關注到中國在該區域內造成的挑戰。

蓬佩奧表示，美國了解美台關係的重要性，而且更重要的是，川普政府比起過去的政權，對於美台關係有更完整的看法；另外，美台關係與民主黨或共和黨的黨派立場無關，而是有關中國對民主的持續發展所造成的風險，這才是讓美國關切的地方。



夏波在詢問時也說，他希望不久的未來能看到台灣的蔡英文總統到美國國會聯席會議演說，更鼓勵美台持續實行台灣旅行法，有更多的互訪行程，而蓬佩奧在回答時沒有談到蔡總統赴美國國會演說的相關議題。夏波是俄亥俄州的眾議員，也是台灣旅行法的共同提案人之一。

美軍海軍驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur）、海岸防衛隊巡防艦「伯索夫號」（USCGC Bertholf）在24日時通過台灣海峽，這也是美軍艦這個月以來第二度通過台海。美軍聲明指出，「美國將繼續在國際法允許的地方飛航、航行和作業。」