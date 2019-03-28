滅火器爆炸奪命！紅帽男「喉嚨重創」慘死　驚恐11秒影片曝光

▲提歐森喉嚨當場遭受重擊，帽子也被強大氣壓噴飛。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

波多黎各男子提歐森（Joseph Tiosen）日前在路上叫住一名推著攤車的小販，上前想要挑選一瓶二手滅火器，沒想到滅火器20秒後突然爆炸，他因喉部遭受重擊而當場死亡。

事件發生在波多黎各首府聖胡安市（San Juan, Puerto Rico），提歐森生命中的最後20秒被路邊的監視器錄下。當時提歐森要路上一名綁著白色頭巾的小販停下攤車，他上前查看攤車上的一瓶二手滅火器，似乎想要測試滅火器的一些前置功能正不正常。

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▲滅火器的瓶內壓力大於車輛輪胎5倍。（圖／pixabay）

提歐森檢查滅火器的時間不超過20秒，卻被突然爆炸的滅火器重擊喉部，頭上的帽子也瞬間噴飛，現場留有大量白色粉末。事後數名路人上前查看，但提歐森已經當場斃命。

根據《GMA News》網站報導，消防局官員雷耶斯（Delos Reyes）表示，提歐森查看的滅火器已經相當老舊，結構已不具完整性，隨時會發生意外。他提醒，滅火器壓力強大，是車輛輪胎的5倍，業者應定期檢查滅火器的狀況。