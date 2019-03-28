歐盟通過「2021禁用一次性塑膠製品」　創全球禁用先例

▲蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，歐盟禁用一次性塑膠製品的創舉將影響全球。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

歐洲議會28日以一面倒票數通過法案，規定歐盟國家從2021年起全面禁止使用吸管、餐具、棉花棒等「一次性塑膠製品」。歐盟執委會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）說，「儘管我們（歐盟國家）佔這類汙染的比例有限，我們經濟模式改變仍會影響全球。」

歐洲議會此次以560票比35票通過「一次性塑膠禁用法案」，領先全球開創國家級的禁用先例，於2021年正式生效。蒂默曼斯表示，歐洲並非塑膠汙染最嚴重的來源，不過這項創舉將成為世界典範。

此次法案明文禁止使用10項拋棄式的塑膠製品，如免洗餐具、食物袋、吸管、飲料杯、寶特瓶等，歐盟也鼓勵會員國逐步減少塑膠包裝的使用，並採取更嚴格的標示規則。蒂默曼斯說，「亞洲國家對我們的做法很有興趣，拉丁美洲國家也一樣。」

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▲每年都有大量海洋垃圾，當中塑膠製品最為常見。（圖／綠色和平提供）

根據英國BBC報導，歐盟此前針對塑膠垃圾汙染環境的研究指出，每年估計高達800萬噸塑料進入海洋，而當中只有15萬噸塑料被以傾倒、棄置等方式流入歐洲水域。

《德國之聲》報導，歐盟委員會數據顯示，歐盟每年產生至少2600萬噸塑料垃圾，平均每人31.1公斤；德國每人塑料垃圾產生量則是37.4公斤，高出歐盟平均值6.3公斤，塑料回收循環率卻不到1/3。