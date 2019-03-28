快訊／梅伊：脫歐協議通過後　將辭去英國首相職務

▲梅伊表態，將於脫歐後辭去英國首相職務。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）今天向保守黨議員表示，英國離開歐盟之後，她將會辭去首相職務，但沒有交代具體時間表。英國脫歐在即，國會下議院當地時間27日晚間（台灣時間28日凌晨）將針對8項脫歐選項進行「指示性表決」，期望能指引政府解決亂局。

美聯社報導，保守黨議員卡特利吉（James Cartlidge）離開黨團例會後向媒體表示，梅伊告訴與會議員，「下一階段談判時，她將不會留在職位上。」報導指出，「下一階段談判」指的是英國脫歐後，如何界定英國與歐盟之間的關係。

英國原訂於3月29日脫離歐盟，但由於政府與歐盟的達成的脫歐協議兩次遭國會否決，梅伊已經將日期短暫推遲5月底。

英國國會下議院今天之對議員提出的8個脫歐選項進行表決，包括硬脫歐、工黨替代方案、英國留在歐洲單一市場、不脫歐，或是將脫歐協議交付公投。指示投票（indicative votes）雖然沒有約束力，但對政府具有參考性作用。表決將於倫敦時間27日晚間7時至7時30分之間（台灣時間28日凌晨3時至3時30分）進行，結果預計於晚間9時（台灣清晨5時）在下議院網站公布。