美軍2架B-52轟炸機再飛越南海！進行空中加油「本月第3次」

▲B-52轟炸機。（圖／翻攝自美軍太平洋司令部）

國際中心／綜合報導



美軍2架B-52同溫層堡壘轟炸機26日從關島起飛，飛越南海前往馬來西亞，還在南海上空「進行空中加油作業」。據悉，這已是本月B-52第3度飛越南海。美國目前打算讓B-52繼續服役到2050年，因為B-52具有發射巡弋飛彈能力，且是戰略轟炸機中最物美價廉的機種。

根據專門追縱軍機飛行路線的監控網站「飛機守望」（Aircraft Spots）指出，該2架B-52H轟炸機（編號STUN01 & 02）離開關島安德森空軍基地後，飛越巴士海峽進入南海，再向西南飛行前往馬來西亞，準備參加於浮羅交怡（Langkawi）舉行的航空展。

報導更指出，除了2架B-52H轟炸機外，美軍還派出2架KC135R空中加油機，專門為B-52進行空中加油，隨後返回關島安德森空中基地，而這也是美軍本月第3度派B-52飛越南海。

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▲美國空軍目前打算讓B-52服役到2050年。（圖／翻攝自美國空軍官網）



回顧先前2次，分別為中國人民代表大會4日召開時，美國空軍派出2架編號分別為「TOXIN01」、「TOXIN02」的B-52轟炸機，飛往南海與東海；美軍後來在13日又派出2架B-52同溫層堡壘轟炸機飛越南海。

事實上，印度南部城市班加羅爾今年2月舉行航展時，美軍就曾派出一架B-52轟炸機參展，當時同樣選擇「飛越南海」前往當地。美國空軍目前打算讓B-52服役到2050年，屆時其服役時間將高達90年。考量到B-52具有發射巡弋飛彈能力，且是美國戰略轟炸機中最物美價廉的機種，都是美軍讓B-52繼續服役的重要原因。