頂到肺！　大G佬床戰害老婆送命？警方驗明真相是.....

▲奈迪(右二)指控：是女婿的「大GG」害死他的女兒。(圖／翻攝自AsiaWire)

國際中心／綜合報導

印尼男子奈迪(Nedi Sito)發現他的女兒茱曼翠(Jumantri)在龐越市( Probolinggo)的家裡猝死，而且據說是在「床戰」時掛掉的！55歲的他指控他的女婿巴斯拉(Basra)就是兇手，兇器就是他的「大GG」！

奈迪成功說服當地警方檢查了他女婿生殖器。當局曾判定：茱曼翠是在夜裡癲癇發作而猝死的。不過，警方為了慎重起見，還是把巴斯拉找來，驗驗他是否身懷「兇器」。

奈迪是在女兒猝逝兩周之後，提出了上述指控。因為謠言越傳越烈，他開始相信是巴斯拉的巨大生殖器害死他女兒的。當地警方採信了奈迪的說法。於是將巴斯拉叫到警察局「驗身」。他奉命要在警方、女方家屬、以及村裡官員的面前脫下褲子，「亮劍」。

但警方的結論是：他的陰莖不是罪魁禍首。龐越市警方犯罪調查科主管賴恩圖(Riyanto)告訴媒體說：「所謂大GG，在我們直接確認後，其實只是一般亞洲人的尺寸。」

奈迪後來撤告，翁婿互相向對方道歉。奈迪說，家人現在確信女兒是死於癲癇的，她從14歲起就罹患此病。