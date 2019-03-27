風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

▲星辰錶在巴塞爾鐘錶珠寶展上，推出史上最精準石英錶！（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

在剛結束的巴塞爾鐘錶珠寶展（BASELWORLD）上，日系腕錶CITIZEN（星辰錶）再次推出話題大作：史上最準石英錶！全新Caliber 0100機芯能達到每年只有正負一秒的誤差，傲秀品牌不斷追求卓越的成果。

其實這款機芯在2018年就推出，名稱與當時適逢100週年巧妙呼應，也以品牌於1924年首款懷錶外觀為靈感，成為全新懷錶機芯。2019年則為AQ6010-06A腕錶，換上更精準的內在。

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▲除了18K白金款，也另有鈦金屬款式。

之所以能達到「史上最精準」，是因使用工業電子儀器常見的AT切割水晶振盪器，取代傳統石英錶中的音叉形水晶振盪器，提高振頻達到8.4赫茲，高出音叉形水晶振盪器250倍。誤差能達到每年僅正負一秒鐘，相對於一般光動能腕錶的每個月誤差正負15秒，對比相當大。

▲透明藍寶石水晶玻璃能一覽機芯結構。

因此，搭載AT切割水晶振盪器的Caliber 0100機芯，需要更多電量運作，能透過光動能技術將自然或人造光轉換成動能，會自動偵測光源，微弱燈光下會轉成省電模式、運行8個月。全新的電路板設計，也有更卓越的抗撞擊功能，以及能自動校正指針、防磁。錶底蓋特別使用透明藍寶石水晶玻璃，能飽覽機芯結構。

▲3款各都只會進3~5只。

錶盤設計上，展現純粹美學，沒有過多的裝飾，也因特殊技術，讓秒針落下位置能對其刻度指針。材質上更首度採用18K白金，配上黑色鱷魚紋皮錶帶，售價約為538,000元，將打破品牌有史以來最貴紀錄。另外還有兩只，以鈦金屬打造錶殼、錶帶，售價落在238,000元。3款台灣都預計只進3~5只。

▲飛行錶圈多了「陸空視覺信號編碼」。



▲戴著BN4055-19L征服極端環境也不怕寒冷。

戶外運動系列PROMASTER腕錶，也迎來30週年，特地「陸海空齊發」慶祝。飛行腕錶錶圈用「陸空視覺信號編碼」設計，凸顯軍事風格；象徵陸地的BN4055-19L將錶帶穿過錶底蓋，即便在極冷環境也能避免直接接觸。潛水腕錶底蓋刻有30週年標誌及限量編號，設計也更適合日常生活配戴。

▲潛水錶則更有「紳士」氣息，日常生活也能配戴。

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