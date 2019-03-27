大小S合體挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

▲大小S合體為PRADA台中大遠百店站台。（影／記者林明瑋攝）



記者林明瑋 / 台中報導

PRADA在台中大遠百的新店開幕，讓大小S姊妹合體，兩人打定主意，如果要在新店內血拼，一定會很有「孝心」，小S說：「以我愛巴結人的個性，我一定買一些送婆婆。」大S立馬接話：「我婆婆生日也快到了。」小S下了結論：「我們倆是世界上最假的媳婦。」

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▲小S穿圓點透視洋裝127,500元、大S穿馬海羔羊毛西裝外套77,000元、褲41,000元。（圖／記者林明瑋攝）

難得一起出席活動，引來眾多粉絲夾道歡迎，「好瘦」、「好漂亮」的驚嘆聲不絕於耳，姊妹倆也為粉絲簽名、自拍。小S穿著圓點洋裝，透視的裙襬隱約露腿，大S則以帥氣西裝上陣，小S覺得很有貴婦感：「穿上這套衣服，一進電梯就覺得，我的司機呢？請他買肉粽過來！」她表示很久沒有穿這麼淑女的衣服，所以刻意讓頭髮凌亂，展現衝突感，比較像自己。

▲大小S為粉絲簽名。（圖／記者林明瑋攝）

兩人買東西並不會互相給意見，有了孩子後也鮮少相約逛街，小S爆料：「大S逛街相當不理性，她如果決定今天要逛，就會一家一家逛得徹底，我大概陪逛一家就累了，開始坐在椅子上拔眉毛啊什麼的。」

▲PRADA台中大遠百店以全新概念裝潢。（圖／品牌提供）

PRADA新店面積約60坪，販售女裝全系列商品，包括服裝、鞋履、包款、配件等齊備。店舖以新概念裝潢，為亞洲首家，運用大理石牆面、落地櫥窗，勾勒出奢華典雅風範，標誌性的黑白格大理石地板大器又醒目，舒適的灰色絲絨沙發、幾何造型木桌，讓貴客們可以好好逛街、好好感受。

▲台中大遠百店獨家皮革編織網袋，各33,000元。（圖／品牌提供）

台中大遠百店並有多樣獨家商品，紮染圖案的包款活潑又有藝術性，皮革編織網袋更是有趣，搭配香蕉火焰、紅唇等經典印花的內袋，風格獨具，絕對是春夏最搶眼的好夥伴。

▲台中大遠百店獨家Sidonie紮染花紋包132,500元（左）、101,000元（右）。（圖／品牌提供）

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