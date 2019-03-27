修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

▲張鈞甯注重「健康飲食」搭配運動維持良好體態。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

36歲的張鈞甯代言FANCL已有2年，她的逆天美貌可說是最佳證言人，她保養注重清潔和保濕，挑選無防腐劑保養品，讓護膚事半功倍，再搭配健康飲食和持續跑步，讓她顏值體態維持最佳狀態。

▲張鈞甯P圖前後根本沒差，皮膚好到讓人驚呆。（圖／翻攝自張鈞甯FB，以下同）

因為拍戲帶妝時間長，妝前必須加強保濕，底妝才能服貼持久。妝前必敷保濕面膜，她笑稱因為臉小，多的精華液會帶到脖子和手肘，雖然工作忙碌，但細節保養可不馬虎。拍戲空檔若膚況不佳，她會先卸妝讓肌膚休息，再重新上妝 。

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▲養生如命的她，美麗可以幾乎是吃出來的。

除了臉上塗的，吃的保養尤其重視，先前她曾分享過紅豆茯苓蓮子湯，紅豆幫助女生補氣、茯苓可以美白去濕，蓮子則是可以帶來好氣色。對於健康飲食她採開放心態，像是她很愛FANCL的青汁或是其他充滿土味的健康食材，笑稱把自己當成小牛，什麼都能吃。

▲維持運動習慣，偶爾破戒吃炸雞也不擔心身材走樣。

她分享這兩三年有比之前再瘦一些，可能和維持跑步習慣有關，跑步讓她體脂降低，新陳代謝變好，最近好像吃什麼都不太會胖。她進食採倒金字塔方式，早餐一定吃超多，澱粉和肉類一定要有，午餐維持均衡，但是飯量會少一半，晚餐則是再減半，絕對不碰消夜。

▲她天天喝膠原蛋白，即使素顏也超美。

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