15歲正妹鐵軌自拍...下秒遭火車輾成「人肉碎片」噴飛　生前最後說：怕虛度生命

▲卡麗娜生前最後一句話是「我很怕虛度生命」。（圖／翻攝自已故女孩卡麗娜臉書）

國際中心／綜合報導



俄羅斯15歲女孩卡麗娜（Karina Baymukhambetova）近日在火車鐵軌上「拿手機自拍」，隨後竟遭火車直接輾過，她的身體慘成人肉碎片，現場畫面十分血腥。事發前在卡麗娜身旁的男孩則幸運逃過一劫。該位男孩透露，卡麗娜生前最後一句對他說的話是「我很怕虛度生命」。

綜合外媒報導，事件發生在俄羅斯奧倫堡州(Orenburg)，火車司機表示，他當時已經看到卡麗娜在鐵軌上的身影，「我先按了喇叭，接著啟動緊急剎車，但火車依然沒辦法及時停下來」。

報導更指出，不幸身亡的卡麗娜年僅15歲，而當時在她身旁的男孩則是親戚。該位親戚曾警告卡麗娜「周圍很危險，絕對要小心」，但卡麗娜顯然不以為意，依然跑到鐵軌上拿起手機自拍。

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▲鐵路警察柯尼金公開呼籲家長，一定要加強教導孩子對於鐵道安全的觀念。（圖／示意圖／取自Pixabay）

卡麗娜的死亡意外在社交媒體上引起親友的悲痛，有朋友貼文表示，「我們記得，我們愛，我們悲傷。」另一位朋友莉娜（Lena Dzyuba）則表示：這樣的悲傷來襲，「我的心臟幾乎碎裂了，太可怕了。」

友人安娜（Anna Kalamaeva）則向卡麗娜39歲的媽媽納塔利亞（Natalia）表示，妳的小天使已留下永恆的記憶。當地鐵路警察柯尼金(Denis Khnykin)則公開呼籲家長，一定要加強教導孩子對於鐵道安全的觀念，這已經是最近第2起因為「自拍喪命」的年輕人。