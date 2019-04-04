醫學界「最痛」疾病…像被100片碎玻璃狂刺　患者出現「自殺」症狀

▲CRPS患者手部會腫脹發痛。（圖／翻攝自YouTube／Warrior Princess）



國際中心／綜合報導

英國一名小學老師去年發現，只要輕微觸碰雙腿，就會感到劇烈疼痛，她跑遍各大醫院就是找不出病因，甚至有醫生懷疑她是「裝出來的」。結果她竟是罹患罕見的「複雜性局部疼痛症候群」，目前不清楚發作原因，也無藥可解，某些患者會因為受不了疼痛而自殺，所以這種疾病也被稱作「自殺症」，同時它也是醫學界認為已知最痛苦的疾病。

25歲的波爾（Amy Pohl）原本是位小學老師，結果卻在2018年1月被診斷出患有「複雜性局部疼痛症候群」（Complex. Regional Pain Syndrome, CRPS）。波爾說，「能夠描述我手臂疼痛的唯一方法就是，我被100塊燒焦的玻璃碎片刺傷了。」在患病初期，她也無時無刻想著要結束自己的生命，「我只能一直躺在床上，只能透過鼻胃管進食，因為當我吃東西時，就像是被一把灼熱的刀刺傷了肚子。」

CPRS是一種「手臂或腿部出現慢性疼痛」的症狀，通常會在手術、中風或心臟病發作後出現，但發病原因尚不清楚。《每日郵報》指出，這種症狀又被稱為「自殺症」，因為這種疼痛不但無法進食、下床行走，也不能擁抱任何人，找不到發病原因也沒有治癒方式，許多患者會在絕望中選擇結束生命。根據2014年的調查發現，至少有70％的CPRS患者有過自殺念頭。

波爾現在時常在社群網站上分享治療過程，希望社會大眾能更了解這種疾病。波爾說，唯一支持她撐下去的動力就是重回學校教書，「我只想回到以前的生活，讓我能夠做自己喜歡的事。」