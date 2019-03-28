清明連假快預訂！鹹焦糖鬆餅、風景咖啡廳　10家好吃又好住的民宿

上班那麼累，當然要先訂好下次放空玩耍的時間！今天要來帶大家看看，全台十家藏著厲害美食的民宿，吃好住好，跟著MENU美食誌一起睡飽吃好料！

新竹內灣／MIGRATION 遷徙 咖啡民宿

老房改建而成的特色民宿，坐落在內灣老街裡，熱呼呼的鹹焦糖鬆餅，還有不能錯過的咖哩飯、甜點鹹食一次滿足！

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▲（圖／美食客珊珊提供）

苗栗大湖／鐘鼎山林

離大湖鬧區只要30分鐘車程，仙境般的景觀餐廳，走進古色古香的純樸宅院，客家風味的暖暖火鍋、下午茶小點，雲霧繚繞的美麗山景，讓你暫時忘卻煩憂！

▲（圖／美食客chiawen提供）

台中東勢／KUMOKURU 手製甜點專賣店

山腰上的藍帶甜點工作室，可以鳥瞰整個東勢的小巧咖啡廳，療癒甜點、還有住宿限定的早午餐，想吃記得預約！

▲（圖／美食客珈嘉提供）



南投溪頭／七天四季咖啡民宿

森林裡的美食饗宴，豐盛早午餐和讓人讚不絕口的牛肋條與義大利麵，還有療癒店貓作陪。

▲（圖／美食客吃敲飽提供）



宜蘭冬山／梅花民宿 322 CAFE’ HOUSE

五彩繽紛的貨櫃、遇上甜甜塔派，CP值超高的下午茶套餐，絕對是梅花湖附近打卡拍照的必踩點。

▲（圖／美食客吱提供）



花蓮壽豐／小和農村

可以帶著毛孩一起來玩耍，有寬敞庭院、歐風鄉村的溫馨洋房、帶著陽光與海島風情的美好早午餐，自栽自種的新鮮蔬果，滿足又愜意。

▲（圖／美食客愛星星的草莓提供）



花蓮吉安／菇菇早午餐

歐洲宮廷裡的澎派早午餐，份量十足又美味，大碗公的牛小排沙拉，還有飲料自助吧，假日想來記得訂位！

▲（圖／美食客Larry提供）

台東東河／美好東河

隱身東河老街裡的純白老房子，宜人的露天咖啡，品嘗小農鮮蔬製作的特色料理，慵懶的美好午後。

▲（圖／美食客年年提供）

台南成大／有戶人家

輕旅行遇上老宅咖啡廳，內行人才知道的甜點輕食超有氣氛，還沒坐下來就相機先拍一輪，悠閒台南一日遊，靠這家了！

▲（圖／美食客魚魚提供）

台南正興街／未艾公寓

工業風打底，木質調溫度，老房改造的複合式空間，藏著厲害巧克力職人，莊園級的法芙娜巧克力，製作的各式手工巧克力，酒釀櫻桃黑森林更是一絕！

▲（圖／美食客BellaSanté提供）

圖、文／MENU美食誌

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