會聽你說話、做出反應的Tombot機器狗　美金299元就能養

▲Tombot機器狗以擬真為主打。（圖／翻攝Kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然機器寵物不算是一個新的話題，但Tombot機器狗卻帶來不同的視覺感受，跟之前機器狗產品最大的不同點，便是擬真的外型與觸感，以及對於擁有者的觸摸提供出適當的反應，甚至還有一條搖不停地尾巴，比起科技感外型的機器狗，Tombot更像是陪伴主人的伴侶，而非「機器玩具」。

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▲外型設計就像真的寵物。

逼真的外觀設計，讓外國媒體以「最逼真的情感機器動物」來形容它，雖然Tombot的臉部沒有這麼精細能做出表情，但採用尖端的電子動畫技術，Tombot其實能做到近似真狗的舉止，包括依偎的姿勢、或是搖尾巴吸引你的注意力。

而機器狗的身體上佈滿觸覺接收器，當主人擁抱它，或是撫摸頭部與下巴時，它會即時反應出一般寵物會出現的動作，此外，它也會針對主人對他說話時的語氣，以吠叫來回答，作為一個安靜的聆聽者，這個功能也相當重要，而隨著持續的智慧開發，日後說不定能聽懂主人簡單的指令，並針對其狀況作反應。

▲依照撫摸的位置做出反應。

機器狗上的毛皮主要是用特殊的織物做成，它帶給使用者溫暖而非冰冷的感受，寵物的功能性很多，最大的一個重點便是心靈陪伴，Tombot的開發主要也針對一些年長者或行動不便病患的伴侶，他們能跟Tombot互動，卻不需要擔心它的壞脾氣或照顧問題。

目前Tombot正在Kickstarter募資平台上進行集資，售價為單隻299元美金，折合約9,000元台幣。