狼父瘋狂性侵國中女兒1年害懷孕　「兒子兼孫子」出生秒遭棄

▲ 年僅15歲的少女被親生父親性侵致懷孕。（圖／免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓驚傳一起離譜的性侵案件，一名40多歲的父親一年內多次性侵自己年僅15歲的親生女兒，導致女兒懷孕；待女兒生下腹中的孩子以後，再將剛出生的嬰兒丟棄，被警方逮捕。

綜合韓媒報導，江原道原州市警察署25日依違反性暴力犯罪懲罰相關特例法及兒童福利法、遺棄嬰兒等罪嫌，拘捕該名44歲男子。春川地方法院原州地院指出，男子有逃亡之虞，因此發布拘捕令。

該名男子涉嫌在2017年12月起的一年間，趁妻子外出工作時，數度性侵自己正就讀國中的親生女兒，讓她因此懷孕，在2019年2月21日生下父親的小孩。這名男子隨即在22日清晨，將新生兒遺棄在原州一棟大樓前。附近居民聽見哭聲，趕緊出外查看，所幸嬰兒沒有生命危險；受害少女目前則定期至兒童保護機構接受治療。

這起事件透過媒體曝光後，迅速引起大批網友撻伐，紛紛留言表示，「他還是人嗎」、「我都要吐了，遭受親生父親這樣的虐待，到底要怎麼正常的活下去」、「道德觀比殺人犯還歪」、「好想知道媽媽在女兒懷孕的期間做了什麼，袖手旁觀也是罪」、「生下的嬰兒是自己的孩子也是孫子，太噁心了」。