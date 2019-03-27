美妝蛋先放一邊　日本女生現在都用高密度、超彈嫩的「奶霜粉撲」

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@rosyrosa.official、@kasumi_arimura.official

相信大家都曾經在藥妝店看過「Rosy Rosa」，Rosy Rosa是來自日本的品牌，專門販售各式各樣的美妝工具，尤其是他們家的海綿最受大家歡迎，今年他們全新推出了一款「奶霜美肌空氣感粉撲」，據說超級彈嫩、上妝又服貼，現在日本女生們都捨棄美妝蛋了！

「奶霜美肌空氣感粉撲」（NT＄219）相當綿密，密度很高，表面幾乎看不到任何洞孔，特別適合用來拍開霜狀、液狀的粉底，比起美妝蛋來說，能大大減少海綿吸收的粉底量，還能讓底妝更均勻，而且拍在臉上的觸感可以說是一級棒，兩百左右的價錢CP值非常高。

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在 Instagram 查看這則貼文 ROSY ROSA(ロージーローザ)（@rosyrosa.official）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 24 日 上午 2:33 張貼

除了新推出的奶霜美肌空氣感粉撲之外，Rosy Rosa的「果凍感低敏粉撲」（NT＄199）也很紅！有五角形和三角形的，沾水後體積會變大，柔軟又很有彈性，能打造很自然輕透的底妝，用於粉餅能讓服貼度大增。

另外還有這種大容量包裝（NT＄169）的各種形狀海綿，拋棄式衛生又方便，出門旅行時只需要帶上幾顆就好～材質同樣柔軟親膚，特別適合用在遮瑕，能防止遮瑕結塊、厚重，各種形狀還能服貼眼周、鼻翼等部位，用過的人都會不斷囤貨！

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