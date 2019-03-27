路邊小鳥別亂餵！丟2塊麵包餵海鷗遭控「亂丟垃圾」　挨罰2000元

▲英國男子丟麵包餵海鷗遭罰2000元。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

吃不完的麵包就老老實實地丟進垃圾桶吧！英國一名男子將吃不完的麵包丟到地上餵海鷗，沒想到竟收到一張「亂丟垃圾」的罰單，要繳交50英鎊（約台幣2000元）的罰款，氣得他直喊，「我完全不能理解，這簡直就是敲詐、勒索。」

「你想像一下，把兩小塊麵包丟向至少20隻海鷗面前，結果當然是不到幾秒鐘，麵包就立刻被吃完了。」62歲的查普曼（Ian Chapman）說，當時只是打開車窗丟麵包餵海鷗，沒想到卻被附近社區的管理員看見，檢舉他亂丟垃圾，害他收到諾丁漢（Nottingham）議會的罰單。

根據英國《1990年環境保護法令》（Environmental Protection Act 1990）規定，任何人在任何地方扔下、掉落或以其他方式存放任何垃圾，就算是犯法，因此諾丁漢市議會也對查普曼開罰50英鎊（約台幣2000元）。查普曼表示，收到罰單後曾經向該單位投訴，「如果我打算亂扔垃圾，我會把200多個麵包扔出窗外，我也沒浪費食物，它們全被海鷗吃光了。」

諾丁漢市議會則表示，會將餵食鳥類歸類為亂丟垃圾，是因為這個行為可能會造成其他垃圾問題，「不能保證這些鳥會吃掉你丟的所有東西，這些遺留的食物可能會造成蚊蟲聚集，進而讓市容髒亂。」不過也有人認為，查普曼的麵包可能根本還沒碰到地板就被吃了，「政府該注意其他更嚴重的犯罪問題。」