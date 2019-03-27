【奧斯塔羅】你會因為什麼，去愛一個人？

每個人心中都有對愛情的定義

也會因為不同的因素愛上一個人

有可能是興趣、經濟能力、價值觀等

所以你會因為什麼，去愛一個人呢？

現在就讓奧斯來陪你看看

你會因為什麼而選擇愛情吧

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌I

這張牌顯露了許多無奈與掙扎，如果套用在婚姻或感情上，對方可能不是你最喜歡的那一個，而你又是個害怕在愛情中選擇的人。依你的個性，或許對方不是你最愛的那個人，但可能是個性、經濟、價值觀與你融洽的人，而你也就選擇和對方繼續走下去，所以愛情對你來說，實際面的考慮才是最重要的。

牌II

抽到這張牌的朋友，是一個願意為愛付出的人，當你認為這段感情是你需要的，就不會去理會周遭反對的聲音，而且你是個愛面子的人，當有人不看好你們的感情，你就會用行動去證明，這段感情是正確的，所以你會依照自己的感覺，去選擇一段感情，相較於其他人的諸多考慮，愛或不愛可能就是你最大的考慮因素。

牌III

抽到這張牌的朋友，你是個害怕受傷害的人，所以總是把自己保護的相當安全，不管是在愛情裡，還是要踏入感情也好，你會覺得，只有自己才能完全的忠於自己，所以真要選擇踏入婚姻，或許你會選擇一個你不那麼愛的人，但也不是讓你討厭的人，這或許是你的愛情觀，只要不付出太多、期待太多，傷害或許就不會那麼的重，所以你的選擇，總是會讓周遭朋友感到驚訝。

牌IV

抽到這張牌的朋友，你是個比較實際的人，面對愛情時，你會考慮許多的因素，像是經濟、個性等，但相較於牌I的實際，這張牌則沒有無奈的涵意出現，而且你的考慮，除了實際層面之外，還會希望對方是個沒心機的人，所以你是個不容易踏入感情的人，即使偶爾感到孤單，但你還是會抱著，終有一天對的人會出現的希望，這時你才會選擇談感情。

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