小學生都比你強！　日本「編程語言」列課本培養IT人才

▲日本將編程列入小學教科書，為未來培養IT人才。（圖／取自pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本經濟産業省2016年發布推算結果，若IT市場保持中等水平增長，2020年人才短缺恐達到約29萬人，2030年則達到約59萬人。對此，日本政府決定將編程列入小學教科書，從小培養IT人才。

綜合日媒報導，文部科學省在26日審查通過164本將從2020年起使用的教科書，其中，算術及理科都加入了編程教育（programming language，定義計算機程序的形式語言），包括小學5年級算術要學習正多邊形畫圖，小學6年級理科則學習亮度控制，如利用點亮、熄滅、反覆等指令，讓發光二極管（LED）按照次數點亮熄滅的編程課題。

不只小學，日本中學將編程教育放入「技術·家庭學科」，且列為必修，將從2021年起擴增內容範圍；高中則從2022年起新設「信息I」必修科目，內容就包含編程，規定所有學生都必須學習。

日本希望透過小學編程教育，從小培養孩子信息應用的基本能力及邏輯思考。不過日本編程教育推進團體「大家的代碼」代表理事利根川裕太表示，編程教育也會讓教師負擔增加，在小學僅限接觸導入部分程度會比較現實；日本東洋大學信息合作專業的坂村健院長則認為，雖然在小學編入編程教育已有進展，但跟海外相比仍遠遠不足，若不作為專門學科，恐怕未來日本將落後於世界。

報導指出，雖然從小讓孩子接觸編程，有機會挖掘感興趣並有天賦的孩子，將此培養成IT人才，但日本也不得不承認，培養IT人才需要完善的硬體設備及網路環境，以及教師知識，進入社會也需要企業培養，是否能順利解決國內業界困境，恐怕需要時間證明。