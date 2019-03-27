大韓航空會長趙亮鎬連任失敗「丟20年經營權」　慘被踢出董事會

▲ 大韓航空會長趙亮鎬。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓韓進集團「怪獸家族」風波不斷，引起社會大眾大力撻伐。大韓航空27日上午於首爾召開股東大會，表決現年69歲的董事長趙亮鎬連任案。根據公司規定，趙亮鎬需獲得現場超過2/3股東同意，但終以64.1%贊成、35.9%反對的結果宣告連任董事及續任會長失敗，將失去握有20年的韓航經營權。

趙亮鎬1999年4月自已故的父親趙重勳手中接過韓航最高執行長一職，掌權長達20年。韓航目前持股比例最高的是趙亮鎬和韓進KAL等特殊關係人，握有33.35%，第二大股東為占11.56%的國民年金公團，外國股東占20.50%，其他股東約有55.09%。

綜合韓媒報導，趙家大千金趙顯娥2014年鬧出轟動全國的「堅果門」事件，2017年遭判10個月徒刑，但緩刑2年；次女趙顯玟則於2018年被爆在會議中將瓶裝水砸到員工臉上的「潑水門」事件，2019年又被丈夫指控家暴及虐兒；現任韓航副社長的長子趙源泰則被踢爆走後門上大學。

趙家子女的醜聞曝光後，連帶扯出會長夫人李明姬仗勢對員工施加肢體與言語暴力、前後走私價值7億的奢侈品，涉嫌逃漏稅；2月又被爆出虐待家中非法雇用的菲律賓籍幫傭。趙亮鎬一家人涉逃漏繼承稅、貪汙以及違反信託等多條罪嫌，檢方進行長達5個月的調查後，依貪汙、背叛、詐欺、違反藥事法等8項罪名，宣布以不拘留方式起訴趙亮鎬。