根本連續中樂透！他用0.5折買頭等艙　因椅子壞掉又獲賠20萬

▲把頭等艙機票賣0.5折，國泰航空表示「從小就學會錯就要認」。（翻攝自國泰航空官網）

圖文／鏡週刊

國泰航空今年初標出錯誤價格，從越南出發前往北美商務艙、頭等艙下殺0.5折，引發許多旅客搶購，就有網友以大約3萬元價格買到芝加哥頭等艙機票，卻在香港段發生椅子壞掉事故，據他表示，下飛機後國泰航空賠償他51,390港幣（約新台幣20萬），讓不少人直呼根本連續中樂透。

今年初的國泰BUG票價超值，以越南峴港到紐約頭等艙為例，原價50萬元的機票，僅要3萬元左右即可體驗。國泰航空在第一時間雖關閉訂票系統修正，但也透過臉書粉絲專頁向旅客宣布不會取消錯誤票價，令人大感意外。

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就有人在「旅行雷達」網站中表示，自己買到飛芝加哥頭等艙機票，卻因頭等艙椅子壞掉被迫降艙等，此段只能搭商務艙飛行，國泰航空直接在登機口賠償這名「幸運旅客」現金51,390港幣（約新台幣20萬）。許多網友聽聞消息，大呼不可思議，直說有時椅子壞掉也是好事，並讚許國泰航空阿莎力。

國泰航空經過連續2年虧損，終於在去年轉虧為盈，獲利23.5億港幣（約新台幣94億）。除一連串積極改革，國泰航空今天也宣布，以49.3億港幣（約新台幣197億）收購大陸海航集團旗下的香港快運，交易在年底完成後，香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司，繼續以廉航模式運作服務旅客。



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