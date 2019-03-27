被抓包！　教宗方濟各和信徒握手「秒縮」不給親

▲羅馬教宗方濟各（Pope Francis）與信徒握手「秒縮」被抓包！（影片／Youtube／Guardian News）

國際中心／綜合報導

在西方，握手時親吻對方手上的戒指，被視為是表達敬意的方式，但現任羅馬教宗方濟各（Pope Francis）25日出席活動時，卻被拍下與信徒握手時，將手抽走，想阻止信徒親吻戒指的畫面。這段教宗握手被抓「秒縮」的影片，在網上瘋傳後，有網友表示這段影片逗趣，也有人說教宗的動作相當無禮，實在有點尷尬！

▼ 羅馬教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

據《英國衛報》報導，方濟各25日在義大利洛雷托（Loreto）教堂出席聖母領報（Annunciation）活動並與信徒見面，當信徒們與他握手後，欲彎腰低頭親吻他右手上的戒指時，他明顯將手縮回避開，且對每位信徒皆如此，不少網友看見影片後表示，「這麼無禮！大老遠跑來見教宗，又不是要從他手上偷戒指」、「太荒謬了」。不過，也有網友認為教宗此舉可能是想改變這項傳統。

對此，中世紀教堂史專家貝里托（Christopher Bellitto）指出，親吻戒指其實不是對教宗的重要禮節，只是過去有些人會藉此表達對國王、王后和皇帝的敬意。學者奧斯汀（Austen Ivereigh）也指出，方濟各並不是羅馬皇帝，這項傳統對他而言，並無意義。

向來親民的方濟各，從同志議題到對看待性侵案件以及種族主義的態度，都被視為是走向「現代化」的羅馬教宗，也許方濟各此舉真的是想改變傳統，而非無禮冒犯。

▼6歲語言障礙男孩曾亂入佈道會 親民的教宗溫柔露「爸爸微笑」：讓他去吧。（影片／Youtube／Daily Mail）