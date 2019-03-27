郭碧婷「超專一」　4年來私服穿搭都只跟這郵筒拍

▲35歲的郭碧婷在星海沈浮多年，今爆出婚訊。（圖／翻攝郭碧婷微博）



記者張妤瑄／台北報導

35歲的台灣女星郭碧婷今（3／27）傳出好消息，被熱戀3個月的「富二代」男星向佐求婚成功，即將閃嫁，成為「向太」。郭碧婷靠著大陸電影《小時代》系列在大陸站穩腳跟，近年來工作重心全在大陸，回台多半是休假居多，私底下的她平易近人，就連拍攝穿搭也「超專一」！

請繼續往下閱讀...

▲郭碧婷被向佐用巨鑽套牢，近日求婚成功。（圖／翻攝向太陳嵐Tiffany微博）



▲郭碧婷與楊冪、郭采潔、謝依霖合演《小時代》系列電影，在大陸站穩腳跟。（圖／翻攝郭碧婷微博）



郭碧婷有四分之一混血血統，水汪汪的大眼睛，讓她外表就像洋娃娃，先天優勢加上後天保養，讓她凍齡，外表仍像25歲的小姐。私下沒工作時，幾乎不化妝，偶爾興之所至拍攝穿搭照，也只在桃園機場的郵筒旁拍照，從2015年至今仍維持這習慣，連粉絲都發現，默默捧紅郵筒。

▲郭碧婷從2015年起就在這郵筒前拍攝穿搭照。（圖／翻攝郭碧婷IG）



粉絲們說這郵筒是「網紅郵筒」，甚至有人直接說「好想變成它！」郭碧婷回台或離開都會在這拍照，回顧過去4年，她甚至不吝分享素顏配全套運動服的打扮，姣好面容搭配纖細身材，偶爾還會奉送個小蠻腰，電力就有10萬伏特。難怪，向佐與她搭擋工作，短時間內就被撩到，獻上巨鑽。

▲郭碧婷私下幾乎不化妝，也從不吝嗇分享素顏照，顯見對自己保養有信心，作風相當大方。（圖／翻攝郭碧婷IG、微博）



郭碧婷私服穿搭基本簡單，以運動休閒風格為主，除了運動服外，連帽上衣、牛仔褲、運動鞋是她常穿的單品，且她還是香奈兒（CHANEL）粉絲，常用小香包畫龍點睛。

▲郭碧婷私服造型以運動休閒風格為主。（圖／翻攝郭碧婷IG）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

不過回歸生活，郭碧婷生活挺樸實，喜歡逛展，甚至也曾曝光下田種菜的畫面，休息時間在老咖啡廳穿梭，更是一位愛貓愛狗的人。與鎂光燈面前的洋娃娃感大不同，私下走文青女神路線。

▲郭碧婷私底下的生活很樸實，儼然就是「文青女神」的作風。（圖／翻攝郭碧婷微博）