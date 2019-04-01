格陵蘭「冰川王者」年增厚40m　專家：海水是關鍵

▲ NASA於2016年發布的雅各布港冰河的空拍照中，中間有一塊明顯的裸地。（圖／志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

格陵蘭冰原是全球第二大冰原，僅次於南極冰原，曾在2015年融掉約60平方公里大的冰原，美國國家航空暨太空總署（NASA）近期卻有驚人發現，雅各布港冰河（Jakobshavn glacier) 原本每年融化3公里、變薄約40公尺，但在過去2年內，竟以相同速度增長。雖然如此，科學家仍警告大眾，本次現象只是暫時的，別高興得太早。

根據CBS News報導，這份研究報告發布在《自然-地球科學》期刊（Nature Geoscience）上，丹麥地質調查局、格陵蘭冰原與氣候科學家巴克斯（Jason Box）認為，「這有點令人驚訝，我們已經習慣失控的系統....，但好消息是提醒大家，冰原融化不一定會很快發生，但事實上，它正在進行中。」他補充，雅各布港「可說是最重要的格陵蘭冰川，因為它排放北半球最多的冰，對於格陵蘭島而言，它是王者」。

對於本次的奇特現象，研究者之一、參與海洋融化冰川（Oceans Melting Greenland，簡稱OMG）計畫的NASA冰川學家哈森達（Ala Khazendar）也說，北大西洋海域的自然地週期性降溫，可能是現象的主要發生原因，因為雅各布港冰河接觸到海洋處的迪斯科灣（Disko Bay）處，溫度比前幾年降低近攝氏2度。

▼ 美國前國務卿約翰·凱瑞（John Kerry）於2015年，造訪伊盧利薩特冰峽灣（雅各布港冰河西面）。



請繼續往下閱讀...

因此，科學家從這次的「好消息」中得知，海洋溫度是影響冰川融化與否的重要關鍵因素。「從長遠來看，我們不得不提高對於海平面再次上升的預測」，NASA氣候科學家威林斯（Josh Willis）表示，因為過去10年來，海水在人為製造的氣候變遷之下，已經逐漸變暖，而且未來溫室氣體排放出的90％熱量，也幾乎都會跑入海洋之中。

哈森達表示，「格陵島附近的海水溫度，就像是一個自全球暖化以來，緩慢上升的自動手扶梯」，有時就像在手扶梯上向前或向後跳幾階，但從長遠來看，水溫都將會變暖和，融化情形會變得更糟。

華盛頓大學冰科學家以安（Ian Joughin）雖然沒有參與研究，但他也警告，這次現象很大程度上是「曇花一現」，在股市中也確實出現經濟衰退的現象，但整體而言，長期軌跡仍呈現上升狀態。

雅各布港冰川是北半球流量最大的冰川，格陵蘭冰原的大部分水量都由此流失，每天流動20至35公尺，每年有200億噸冰山崩裂和排出峽灣，這些冰山很多都很龐大，高達近1公里，如果太高會在峽灣擱淺，有時需要等待多年才被峽灣上游的冰川和冰山的力量衝破。