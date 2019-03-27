外國人風髮色正夯！注意「3點」染出質感仙氣

▲霧感髮色人氣高，即使褪色依然好有質感。（圖／翻攝自IG/naruoka1222)

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自IG/宣美、品牌提供

一樣都是染咖啡髮，為何日韓女生的髮色不會乾黃，反而是仙氣的透明霧感？不是你選錯色，問題出在染膏。染膏其實就像唇膏，不同特性展現出的效果大不同，染前除了挑色，更要選擇染膏，才能染出理想髮色。



髮色與染膏特性大有關係

與唇膏分質地的道理一樣，染髮不只是選顏色而已，用不同特性的染膏最終呈現的髮色效果也大不相同。若想要頭髮看起來具備自然透明感，可以注意選用的染膏是否有保護髮質的作用，或者特殊科技可以在染髮同時增加光澤度。

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珊瑚色和暮光色正夯

日本東京染髮潮店-SHACHU Hair視覺導師Moriyoshi分享，最受歡迎的色系是Coral珊瑚色跟Twilight暮光色，因為帶紫的染膏可中和亞洲人髮色的黃色調，即使日後頭髮褪色也不易顯得枯黃，非常推薦給擔心褪色問題的客人。

光澤黑髮隱藏小心機

許多韓星的迷人黑髮也大有心機，鏡頭上光澤感也是靠染出來的，染頭髮時使用低明度色號的特殊棕色調染膏，像宣美就是使用威娜極緻光染髮膏日韓版-灰紫色系，打造黑中帶紫髮色，再搭上一抹紅唇，女神氣場大加分!

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