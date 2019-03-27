你的鬧鐘也長這樣嗎？TED講師：別再按「貪睡」，它會毀了你的一天

編輯／JJ 圖／編輯手機截圖、翻攝自Unsplash

習慣賴床幾乎是現代人的通病，智慧型手機不像傳統鬧鐘，它的「貪睡」功能總是讓我們又睡了好幾個5分鐘、10分鐘，所以很多人已經習慣在真正必須起床時的前15分鐘就開始設鬧鐘，甚至更提早，因為大家都知道自己是不可能在鬧鐘響的那一刻起床的，不過你知道這「貪睡」按下去會帶來多少負面影響嗎？

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如果你的鬧鐘設定畫面也是長這樣，那麼你就要多注意了，TED講師梅爾．羅賓斯（ Mel Robbins ）依據科學的研究指出，手機的「貪睡」功能會讓人們陷入「睡眠惰性」狀態，而這個「睡眠惰性」狀態，幸運的話只把你的早晨給毀了，不幸的話把你的一天都給毀了！

原理在於，每個人的睡眠機制週期都不一樣，一個週期大部分落在75～90分鐘，在進入睡眠後4個週期，大腦就會進入隨時準備清醒的狀態，而這時鬧鐘響了你按下貪睡跑去睡回籠覺，大腦會以為你又要進入睡眠週期，所以除非你睡滿下個週期，否則你在5、10分鐘內醒來，就會陷入所謂的「睡眠惰性」。

梅爾說，當人們處於「睡眠惰性」時，反應會變得很慢，注意力無法集中，容易產生懶惰、消極的想法，犯錯的機率會大大提升，而且這個狀態需要4小時才能恢復，這很可能就是為什麼你早上總是很想睡覺、昏昏沉沉的原因。如果想擺脫，只能用像是冷水沖臉等刺激的方法，讓自己快速清醒，不然就是再多睡一點吧！

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