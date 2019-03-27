女模海灘耍性感！啤酒肚大叔路過露「神祕笑容」爆紅　網卡位：擋到大叔了

▲ 女模當時正在海灘上拍攝撩人的性感照。（圖／翻攝自推特RyanPaisey）

國際中心／綜合報導

國外有一名女模身穿清涼比基尼，在海灘上不斷地改變姿勢舞弄性感時，突然有一名大叔挺著啤酒肚亂入鏡頭，從頭到尾露出「神祕笑容」，瞬間吸引螢幕前所有網友的焦點，也不斷地猜測笑容的意義。

從影片中可以看到，當時女模站在海灘上不停地擺出性感姿勢，先是對鏡頭露出迷人電眼，還拉起泳褲的繩子，吸引大家目光，然而，正當她轉身過去對鏡頭回眸一笑時，畫面右邊突然出現一位白髮大叔，挺著啤酒肚慢慢地路過女模後方，而且在全程都露出如痴漢般的神秘笑容，瞬間搶走女模的魅力。更好笑的是，當鏡頭刻意向左偏卡掉大叔後，他仍悠哉地再次出現在鏡頭內。

這段影片推特曝光後，網友佩西（Ryab Paisey）分享影片並揣測大叔內心表示，「我給你有史以來最偉大的亂入」，立刻吸引4102個讚和1041次分享，許多網友注意到大叔的大肚後，留下許多爆笑留言，「爸爸烏龜正要上海灘產卵囉」、「哇，這肚子也太大了」、「他走路好像企鵝」、「我覺得女模應該識相地讓一下位置，她擋到大叔了」。

此外，也有許多網友注意到大叔的詭異笑容，「他看起來真的很開心欸」、「完全不隱藏笑容，真男人」、「他可能見過大風大浪，可能是笑這是小case吧」。

據悉，這支影片因為這位路過的大叔，使得點閱率來到1800萬次，大叔也因此意外爆紅，甚至壓過女模的風采，讓佩西直呼「最強的照片炸彈(photobomb)！」

▼ 大叔突然亂入拍攝現場，而且全程還露出神祕笑容。（圖／翻攝自推特RyanPaisey）

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