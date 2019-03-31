約會必擦的6款「微醺奶茶色」唇膏推薦　顯白有氣質還是偽素顏神器

最近在小紅書上超火的「微醺奶茶」色唇膏，就是在乾燥玫瑰裡帶了點棕色調，不只是超熱門的約會斬男色，更是顯白不挑皮～以下推薦大家6支「微醺奶茶」唇膏，讓你素顏也不出槌！

▲奶茶色大勢延燒到彩妝。（圖／翻攝自pinterest）

1.Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏（＃cranberry）3.4g，NT＄1,050

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▲帶點莓果色調超顯白。（圖／翻攝自IG@ttukablythe、pinterest）

這支可是美妝大神PONY親自pick的唇膏啊～在玫瑰粉裡加入了棕色調，一擦上馬上變溫柔小姐姐！除了顯白之外，這支唇膏薄擦厚擦會有不同效果，淡妝也不怕突兀！而且這支唇膏的飽和度超優秀，完全不用擔心遮不住唇部暗沈～

2.ysl 時尚印記絲絨唇露（＃23純裸主義），NT＄1,350

▲這支色號也非常熱門！（圖／翻攝自IG@stacey_shanwong、小紅書@南妹家的蚊子包）

相較於熱門的ysl16，這款唇膏更偏土一點，但是看起來也更襯膚色且顯氣質，非常適合擦出門見長輩～加上它滑順的質地不僅不顯唇紋，保濕度也是一極棒！

3.Dior癮誘超模漆光俏唇露（＃426）6.5ml，NT＄ 1,200

▲有光澤又有染唇效果。（圖／翻攝自IG@giselle_make_up）

這隻唇露比較特別，剛塗上時顏色比較裸，看起來氣色不太好，但是女孩們先不要害怕！只要少量多次的堆疊，就會變成一個超美的玫瑰奶茶色，剛塗上時唇部水嫩光澤，豐唇效果超好，而且會隨著唇部的溫度變色～這隻唇露有些微的染唇效果，即使大吃大喝也不用擔心嘴唇會落漆！

4.shu uemura 植村秀無色限粉霧保濕唇膏（＃BR781）3.4g，NT＄1,000

▲霧面卻不會乾～（圖／翻攝自IG@_parkha、pinterest）

這支唇膏剛在韓國上市時可是被韓妞搶購一空啊～帶了點土感的奶茶色，不僅不會看起來沒氣色，反而超有仙氣～這支唇膏雖然是霧面質地，但是完全不乾澀、不顯唇紋，乾唇人趕快手刀購入啊！

5.essence 艾森絲繪色狂想漆光唇釉（＃02） 8ml，NT＄109

▲價錢超佛心！（圖／翻攝自ouo95379 Carousell）

essence的口紅在台灣雖然比較冷門，但是這款真的不能不推啊～雖然上唇時會有點黏膩感，但是他的鏡面光澤讓唇部看起來超ㄉㄨㄞ超嫩～真的會讓人忍不住想親一口！加上超便宜的價格，真的俗擱大碗～

6.Revlon露華濃經典璀璨唇膏 （＃637裸色霧粉）4.2g，NT＄240

▲開價高CP值的唇膏。（圖／翻攝自小紅書@加川、IG@imfiishy、@lokyimakeup）

露華濃家的唇膏早就是ptt、dcard版上有名的好物，這支＃637更是夯到不行～不只是一個超美的裸粉色，而且還不挑皮，素顏必備色就是在說它！不只如此，這系列的唇膏保濕不顯唇紋，乾唇女孩們必收啊～

文／美人圈

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