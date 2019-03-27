寶寶第一句話喊「嘿Google」　爸媽無奈笑了…「公司出來面對」

▲小寶寶第一句話就喊Google，爸媽無奈笑了。（圖／翻攝自twitter／Clio Chiang，同下）

國際中心／綜合報導

小寶寶第一句話難道不是應該喊爸媽嗎？美國洛杉磯（Los Angeles）一對夫妻在推特PO文，說他們的孩子第一句話既不是叫媽媽，也不是喊爸爸，而是說了一句「Hey Google」，震驚了他們。故事被廣大轉發，連Google都忍不住回應。

綜合外媒報導，這對夫妻經常使用一個會唱歌跳舞的無敵破壞王玩具來逗孩子，同時設定可聲控Google，沒想到某日當爸爸說「嘿Google放點寶寶音樂」時，他的孩子竟然也跟著說了一句「嘿Google」，當場嚇壞這對夫妻。

他們事後在推特上PO文，又無奈又好笑的說「我的孩子第一句話竟然是Google！」還標記Google公司。發文吸引近3000個轉推及12300多個讚，網友們紛紛表示「這可能是史上最自然的廣告」、「Google必須付錢給這個孩子，作為未來的大學基金」、「這是個恐怖故事，人性已經被注定了」、「我的天啊，果然是21世紀的孩子」。

有趣的故事同樣被Google注意到，產品營銷副總裁Marvin Chow就在推特回應，「超愛這個故事，感謝分享，希望你們可以私訊我，我們希望能送給你們一些小東西」，這段故事也意外為Google做了一波宣傳行銷。

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