婦產科9護理師「集體懷孕」都要生了　準媽媽：水有問題！

▲9名護理師懷孕,其中1位沒有在照片中。(圖/翻攝自臉書/Maine Medical Center)



國際中心/綜合報導

美國緬因州一家醫療中心正爆發「嬰兒潮」,9名同中心的護理師在相近時間分別懷孕,她們捧著大肚子看向鏡頭微笑,預產期分別落在4月到7月間;有準媽媽就笑說,一定是院方的水有問題。

CBS新聞報導,這9名婦產科護理師即將生產,醫院則在25日貼出照片恭喜新生命的來到。布里坦尼(Brittany Verville)是其中一位準媽媽,她開玩笑說院中的水肯定有被偷偷加料。

據了解,這群護理師平時都非常支持彼此,營造出良好的工作環境,她們也會談論自己的懷孕感受,一起走過這段經歷。至於未來是否會有人力不足的問題,有客人就幽默提問「我生產時,她們是否也會跟著生」,該家醫院則回應「不用擔心,我們早有計畫」,另外就算護理師同時請產假也沒問題。

事實上,這並非首次的巧合事件。北卡羅萊納州一家醫院去年7月就有6名護理師分別懷孕,其中沙賓娜(Sabrina Hudson)開心表示「這一切都在同一時間發生,太令人興奮了。」

How’s this for a baby boom? Nine of our nurses (8 of whom are in this photo) are expecting babies between April and July! Congratulations!