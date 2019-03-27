大白天2樓陽台傳悲鳴「救我」　女遭菜刀刺殺全身血亡

▲女子被菜刀刺中背部身亡。（圖／翻攝自pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本京都杉並區昨（26）日發生命案，一名男子表示聽到女子尖叫喊「救我」，外出查看發現鄰居在2樓陽台上，認為事情不單純，立刻報警。警方隨後趕到現場，但女子已經在自家2樓陽台遭到刺殺，全身是血，送醫不治。

綜合日媒報導，男子表示，案發當天中午左右，他在家聽到多次「救我」的女子尖叫聲，外出一看，發現附近的2樓陽台上有一名蹲坐抱頭的女子，想著「這應該不是小事」，於是拜託就在旁邊的送貨員幫忙報警。

男子指出，在等待警察到來的期間內，看到一名身高160到165左右、穿著黑衣的約30歲男子從公寓中走出，「沒看到是從哪個房子出來的，但他一點也不慌張，朝著北邊方向離開，很快就在最近的交叉路口轉彎離開」，是不曾看過的人，應該不是鄰居。

警方隨後到達，發現女子背後被菜刀刺入，全身是血倒在床旁邊，身旁還有一張30分鐘前吃了咖哩飯的收據，判斷是返家不久就遭到襲擊，送醫急救仍不治。女子身分確認是32歲的照井津久美，從事該地區幼兒園的褓母工作。

目前警方認為，黑衣男子有重大嫌疑，因家中有打鬥痕跡，懷疑是從陽台侵入後發生爭執，將擴大追查範圍，並調閱監視器。不過鄰居對此相當害怕，直言「沒想到在距離這麼近的地方會發生謀殺案」，已經不敢讓孩子一人獨自在外行走。