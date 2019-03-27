反金氏組織打劫北韓駐西班牙使館　法官：竊取情報提供美FBI

▲ 西班牙警車停放在北韓使館外。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

位於馬德里的北韓駐西班牙大使館22日發生劫案，10名怪漢突然闖入，搶走使館內人員的手機等物品。反金氏政權組織「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense，又稱「自由朝鮮」）26日下午宣布，此案是該團體所為，且其中有人曾與美國聯邦調查局（FBI）有所接觸。

千里馬民防於格林威治標準時間26日晚間在官網以「與馬德里有關的事實」為題，發表聲明澄清，「這並非襲擊（attack）事件，而是為了應變（北韓）馬德里大使館發生的緊急狀況。」該組織強調，他們受邀前往大使館，並未做出媒體所報導的打劫行為；出於對西班牙的尊重，也沒有使用武器。

西班牙《國家報》此前報導，一群攜帶假槍的人突然闖進大使館，毆打及審問館內人員後再以繩索捆綁，偷走不少物品後乘豪華汽車逃走。千里馬民防發表聲明的幾小時前，一名西班牙法官指出，其中一名闖入的嫌犯已經與FBI取得聯絡，向其提供在這次犯行中竊取的情報。

根據西班牙高等法院文件，法官馬塔（Jose de la Mata）指出，10名涉案者自稱是「為爭取北韓解放的協會或人權組織成員」，並未明確提及千里馬民防。文件提到，事發5天後，身分為美國公民的組織負責人向FBI提供事件相關資訊及在襲擊中獲取的影音情報。此外，入侵者包括美裔、韓裔及墨西哥裔，事發後皆逃往美國。

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▲ 千里馬民防聲明全文。（圖／翻攝自千里馬民防官網）

千里馬民防則在聲明中表示，已經與FBI簽訂保密條款，共享具有龐大潛在價值的情報，「但這項條款似乎已經破裂。」他們強調，這起事件與川金二會無關，且若沒有其他政府力量介入，這本應是一場秘密行動，沒想到事發後美國媒體陸續報導此事件，顯示有人走漏消息，「嚴重背叛雙方間的信任。」

美國國務院副發言人帕拉丁諾（Robert Palladino）26日澄清，美國政府與這起大使館遇襲事件無關，「美國將呼籲保護世界各地任何外交使團的大使館。」

另一方面，在千里馬民防官網的一段影片中，一名全身被打馬賽克的男子站在椅子上，取下掛在牆上的北韓前領導人金日成及金正日裱框照以後，狠狠摔在地上，玻璃瞬間碎裂噴飛。影片也以字幕指出，應停止神格化金氏家族。