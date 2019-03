要求女友年薪200萬整年陪他　Tinder男「10點徵金髮妹」被嗆爆

▲查德總共有10點要求。(圖/翻攝自reddit)



國際中心/綜合報導

尋找男女朋友的過程中,每個人必然會有自己的條件,然而,美國26歲男子查德(Chad)的要求卻異常嚴苛,他指出女生要有一頭金髮或黑髮,經濟上必須獨立,得從事一份年薪起碼7萬美元(約台幣215萬元)的工作,還不得參加聚會,要隨時與他保持聯繫。

查德透過交友軟體Tinder列出徵女友條件,他的照片露出沒什麼肌肉的上半身,看不到長相。由於查德的要求太過強人所難,有網友日前就把他的資料分享到網路論壇Reddit討論。

這位男子口氣狂妄,如果有女生達不到他的標準,他不會想跟對方交朋友。首先,查德要求女生要有漂亮的金髮或黑髮,身材要勻稱,每2周會固定上健身房,他還限制女方身高要在157公分到167公分到之間,「隨時都能聯絡上,懂得煮飯與打掃。」

