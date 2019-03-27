要求女友年薪200萬整年陪他　Tinder男「10點徵金髮妹」被嗆爆

▲查德總共有10點要求。（圖／翻攝自reddit）



國際中心／綜合報導

尋找男女朋友的過程中，每個人必然會有自己的條件，然而，美國26歲男子查德（Chad）的要求卻異常嚴苛，他指出女生要有一頭金髮或黑髮，經濟上必須獨立，得從事一份年薪起碼7萬美元（約台幣215萬元）的工作，還不得參加聚會，要隨時與他保持聯繫。

查德透過交友軟體Tinder列出徵女友條件，他的照片露出沒什麼肌肉的上半身，看不到長相。由於查德的要求太過強人所難，有網友日前就把他的資料分享到網路論壇Reddit討論。

這位男子口氣狂妄，如果有女生達不到他的標準，他不會想跟對方交朋友。首先，查德要求女生要有漂亮的金髮或黑髮，身材要勻稱，每2周會固定上健身房，他還限制女方身高要在157公分到167公分到之間，「隨時都能聯絡上，懂得煮飯與打掃。」

Including 'earning over £50k' and 'going to the gym twice weekly' 由 The Sun 發佈於 2019年3月26日 星期二

查德的要求還沒結束，他認為，女友要盡可能把時間花在他身上，同時最好擁有自己的住處，年薪還要7萬美元。最後，他列出自己的地雷，另一半不能靠近其他男人，不能吸菸、喝酒與吸毒，也不能去夜店或是跟女生朋友聚會。

對此，多數網友都吐槽查德的要求，「如果她要賺到7萬美元，要怎麼把全部時間花在他身上」、「他自己也必須符合這些規範」、「我會直接滑過」、「根本是笑話」。

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