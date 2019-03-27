偶然入鏡男同學影片　高3女被嗆「去死就好了」決意輕生亡

▲女學生寫下遺書後輕生。（示意圖／取自pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本熊本縣北部一名高中3年級女學生知華在去年5月輕生，遺書中提到「被說了去死就好了」，疑似遭受霸凌，決定了斷生命。縣教育委員會的「防止霸凌對策審議會」日前發表最終報告書，認定知華因遭同學霸凌發言而輕生，如今要求學校對學生嚴格指導。

綜合日媒報導，知華在去年5月17日從學校早退，返家後留下遺書，寫著「被說了去死就好了、「都沒有人願意幫助我」等，在家中企圖輕生，最後在隔日身亡。

消息曝光，6名律師組成審議會，從去年6月開始調查此事。報告書指出，知華早退當天曾發生疑似霸凌事件，多名同學發現知華與其他男學生同框出現在Instagram上，於是在課堂上直接嗆她「明明跟其他男生交往，這樣不行吧」、「虧妳還敢來學校啊」、「去死就好了」。

同學們趁休息時間，將知華拉到上傳影片的學生面前，雖然最後確認一切都是誤會，知華只是偶然入鏡，不過同學們的發言及行為已經對知華造成創傷。知華當天選擇早退後，返家就留下遺書企圖輕生。

知華的爸爸含淚表示，「從報告書知道知華受到誹謗、深深中傷」，如今認定知華是遭到霸凌才輕生，這才感覺知華的名譽被回復了。而知華媽媽則說，對於知華而言，「去死就好了」就是一句必須了斷生命的重話，希望大家了解霸凌的可怕。

對此，「防止霸凌對策審議會」要求學校改善漫布著粗暴言語的校園環境，同時防止學生在社群軟體上過度投稿，以免引發類似事件。校方則說，目前著手相關規則，未來也會多加注意；對於知華的案件，則將畢業紀念冊的照片刪除或改成空白畫面，避免對家屬造成傷害。

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