蓬佩奧怒控：金正恩及青瓦台「是騙子！」　積怨南北韓致峰會破裂

▲ 蓬佩奧在無核化協商中扮演重要角色。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓《東亞日報》26日爆料，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2月底「川金二會」登場前曾出言指控，北韓領導人金正恩及南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶是騙子（liar）。分析指出，自河內峰會以後，三國間瀰漫微妙的氣流，並非全因談判破裂，而是華府長期累積對南北韓的不滿及不信任所致。

根據多名南韓及美國消息人士，蓬佩奧2018年12月出席前總統老布希（George H.W. Bush ）葬禮時，針對無核化議題表示，「金正恩委員長是個騙子，根本不能相信。」當時正值雙方為籌辦川金二會而展開協商的時機，蓬佩奧更表示，「我方希望以『由下而上』（Bottom-Up，先商討實務上的細節，再交由元首決策）的方式。但他（金正恩）只想以元首間『由上而下』（Top-Down）的形式會面，只是在作秀。這樣會把無核化協商搞砸。」

了解當時狀況的南韓政府人士則拒絕證實蓬佩奧此一言論，但仍表示，「美方對金正恩抱有強烈的疑心並不是一天兩天的事」，且在非正式場合出此言論並不奇怪。

報導也提到，蓬佩奧不久後向政府人士提及南韓鄭義溶時，同樣也使用「騙子」一詞。觀測指出，鄭義溶在2018年出訪北韓後便向白宮轉達金正恩棄核的意志，平壤當局卻未展現出具體行動，不斷拖延無核化進程，令蓬佩奧認為，鄭義溶的消息有誤。

此外，蓬佩奧2018年12月與政府人士接觸時，還曾針對南韓政府推動南北韓經濟合作一事表示，「無核化連一點進展都沒有，南韓跑得太快了。」南韓執政黨人士對此則指出，「（蓬佩奧）個人的情緒化言論不會動搖南韓與美國間的互助關係。兩國元首依然非常信任彼此。」

然而，《東亞日報》分析，「騙子」在英文中不僅代表說謊的人，而是與髒話一樣充滿指責意味的單字。因此有外交專家指出，為防止朝鮮半島與美國情勢在河內峰會後持續惡化，首先應減少南韓與美國間的歧見。自由韓國黨籍的國會外交統一委員長尹尚賢（音譯）便表示，「在疑心與誤會加深以前，文在寅總統應盡早與川普總統會面。」