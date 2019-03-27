失竊20年的畢卡索8億名畫　荷蘭藝術偵探找回來

▲布蘭德找回失竊20年的畢卡索名畫「寶拉瑪爾的畫像」。（圖／翻攝自Arthur Brand Twitter）

國際中心／綜合報導

被譽為「藝術界印第安納瓊斯」的荷蘭藝術偵探亞瑟‧布蘭德（Arthur Brand），偵破許多藝術品和骨董失竊案件，近日又成功找回失竊20多年的畢卡索名畫「寶拉瑪爾的畫像」（Portrait of Dora Maar）。

「寶拉瑪爾的畫像」於1999年在法國蔚藍海岸一艘遊艇上失竊，法國警方找尋多年未果，直到有傳言說這幅畫已經出現在荷蘭的黑市上。據法新社報導，布蘭德表示第一次聽到畢卡索名畫失竊是在2015年，但不知道確切是哪一幅。

進行了為期4年的調查，2名中間人10天前出現在布蘭德的家門前，手裡拿著用一張紙和黑色塑膠袋包裹的名畫。隔天就找來畢卡索專家進行驗證，確認是20年前失竊的「寶拉瑪爾的畫像」，現在價值達2500萬歐元（約新台幣8億多元）。

布蘭德表示，這幅畫一直在黑幫之間輾轉流傳，經常被用做抵押品，並出現在毒品及軍火交易中。目前這幅畫已經交給了一家保險公司，將決定後續該如何處理。

這並不是布蘭德第一次找回失竊的藝術品，2015年時也找回了納粹雕塑家托拉克（Joseph Thorak）製作的2座銅雕「希特勒的馬」（Hitler's Horses），並且出了一本書紀錄發現的過程。

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▲「希特勒的馬」一書紀錄著布蘭德發現古物的過程。（圖／翻攝自Arthur Brand官網）